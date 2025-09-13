Kunstmäzen wurde jetzt von Mönchen „versilbert“

In der ehrwürdigen Kulisse der Prälatur in Lilienfeld und wohl auch von Heiligen und Schutzengeln vom Himmel aus milde betrachtet wurde dem tief gläubigen Kunstmäzen Josef Renz aus Kreisbach bei Wilhelmsburg eine Auszeichnung zuteil, die weit über eine Geste hinausgeht.
Abt Pius Maurer überreichte dem bekannten Kunstexperten das Ehrenkreuz des Stiftes Lilienfeld. Damit würdigten die Mönche nicht nur den großzügigen Wohltäter, sondern setzten ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Kloster und Gläubigen. Josef Renz, seit vielen Jahren ein treuer Begleiter des Stiftes, hat mit seiner Unterstützung zahlreiche Projekte ermöglicht und damit Kultur wie Glauben gleichermaßen gestärkt. Der irdische Schutzengel der Abtei gehört auch der Lilienfelder Josefsbruderschaft an – einer geistlichen Gemeinschaft mit langer Tradition. Schon 1653 gegründet und bis 1783 prägend, fördert sie christliche Initiativen im Umfeld des Stiftes.
Geschichte wird weitergeschrieben
In diesem Erbe steht auch Renz! Sein Wirken ist getragen von Glauben, Großzügigkeit und der Überzeugung, dass Kunst, Kirche und Gemeinschaft einander bereichern. Renz wird sich das Ehrenkreuz erstmals bei der Herbstausstellung in dessen Antiquitätenzentrum (an drei Wochenenden ab 18. September) an die Brust heften. Für Abt Pius ein Zeichen, dass „die Geschichte unseres altehrwürdigen Stiftes Lilienfeld weitergeschrieben wird – getragen von frommen Menschen wie Josef Renz, die ihre Kraft und ihr Herz für Glauben und Kultur einsetzen“.
