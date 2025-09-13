Kunstmäzen wurde jetzt von Mönchen „versilbert“

Abt Pius Maurer überreichte dem bekannten Kunstexperten das Ehrenkreuz des Stiftes Lilienfeld. Damit würdigten die Mönche nicht nur den großzügigen Wohltäter, sondern setzten ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Kloster und Gläubigen. Josef Renz, seit vielen Jahren ein treuer Begleiter des Stiftes, hat mit seiner Unterstützung zahlreiche Projekte ermöglicht und damit Kultur wie Glauben gleichermaßen gestärkt. Der irdische Schutzengel der Abtei gehört auch der Lilienfelder Josefsbruderschaft an – einer geistlichen Gemeinschaft mit langer Tradition. Schon 1653 gegründet und bis 1783 prägend, fördert sie christliche Initiativen im Umfeld des Stiftes.