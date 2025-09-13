Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stift Lilienfeld

Kunstmäzen wurde jetzt von Mönchen „versilbert“

Niederösterreich
13.09.2025 14:00
Abt Pius Maurer überreichte das Silberne Ehrenkreuz an Gönner Josef Renz.
Abt Pius Maurer überreichte das Silberne Ehrenkreuz an Gönner Josef Renz.(Bild: Stift Lilienfeld)

In der ehrwürdigen Kulisse der Prälatur in Lilienfeld  und wohl auch von Heiligen und Schutzengeln vom Himmel aus milde betrachtet wurde dem tief gläubigen Kunstmäzen Josef Renz aus Kreisbach bei Wilhelmsburg eine Auszeichnung zuteil, die weit über eine Geste hinausgeht.

0 Kommentare

Abt Pius Maurer überreichte dem bekannten Kunstexperten das Ehrenkreuz des Stiftes Lilienfeld. Damit würdigten die Mönche nicht nur den großzügigen Wohltäter, sondern setzten ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Kloster und Gläubigen. Josef Renz, seit vielen Jahren ein treuer Begleiter des Stiftes, hat mit seiner Unterstützung zahlreiche Projekte ermöglicht und damit Kultur wie Glauben gleichermaßen gestärkt. Der irdische Schutzengel der Abtei gehört auch der Lilienfelder Josefsbruderschaft an – einer geistlichen Gemeinschaft mit langer Tradition. Schon 1653 gegründet und bis 1783 prägend, fördert sie christliche Initiativen im Umfeld des Stiftes.

Geschichte wird weitergeschrieben
In diesem Erbe steht auch Renz! Sein Wirken ist getragen von Glauben, Großzügigkeit und der Überzeugung, dass Kunst, Kirche und Gemeinschaft einander bereichern. Renz wird sich das Ehrenkreuz erstmals bei der Herbstausstellung in dessen Antiquitätenzentrum (an drei Wochenenden ab 18. September) an die Brust heften. Für Abt Pius ein Zeichen, dass „die Geschichte unseres altehrwürdigen Stiftes Lilienfeld weitergeschrieben wird – getragen von frommen Menschen wie Josef Renz, die ihre Kraft und ihr Herz für Glauben und Kultur einsetzen“.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
167.284 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
119.341 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
116.432 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3011 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2255 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1594 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf