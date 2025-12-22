Vorteilswelt
Krimi gegen Ravens

Patriots nach vier Jahren zurück in den Play-offs

US-Sport
22.12.2025 09:44
Patriots-Quarterback Drake Maye
Patriots-Quarterback Drake Maye

Dank einer Aufholjagd im vierten Viertel konnten sich die New England Patriots in der Nacht auf Montag gegen die Baltimore Ravens durchsetzen und stehen damit erstmals seit 2021 in den NFL-Play-offs. Auch die Pittsburgh Steelers durften jubeln ...

Die Steelers haben durch einen 29:24-Sieg über die Detroit Lions ihre Play-off-Chancen in der NFL verbessert. Negativ fiel jedoch Pittsburghs Passempfänger DK Metcalf am Rande des Feldes auf. Während des zweiten Viertels wurde Metcalf gegen einen gegnerischen Fan handgreiflich. Videoaufnahmen zeigen, wie der Steelers-Akteur mit einem Zuschauer mit blauer Perücke am Tribünenrand spricht, ehe er mit seiner rechten Hand in Richtung Gesicht des Fans schlägt.

„Ich habe von dem Vorfall gehört, aber nichts davon gesehen. Ich hatte auch noch nicht die Gelegenheit, mit DK zu sprechen, sodass ich mich nicht dazu äußern möchte“, sagte Steelers-Cheftrainer Mike Tomlin nach der Partie. Die NFL hat sich zu Metcalfs Aktion noch nicht geäußert, womit abzuwarten bleibt, ob dem Steelers-Passempfänger eine Strafe droht.

Auch Bears und 49ers in Play-offs
Die New England Patriots stehen nach einem 28:24-Erfolg bei den Baltimore Ravens erstmals seit 2021 wieder in den Play-offs. Zu Beginn des Schlussviertels lagen die Patriots noch 13:24 zurück, doch dann gelangen den Gästen zwei Touchdowns. Auch die Chicago Bears und die San Francisco 49ers stehen in den Play-offs. Zuvor hatten bereits die Denver Broncos, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams und Philadelphia Eagles ihr Ticket für die Endrunde gebucht.

