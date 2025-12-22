Patriots nach vier Jahren zurück in den Play-offs

Auch Bears und 49ers in Play-offs

Die New England Patriots stehen nach einem 28:24-Erfolg bei den Baltimore Ravens erstmals seit 2021 wieder in den Play-offs. Zu Beginn des Schlussviertels lagen die Patriots noch 13:24 zurück, doch dann gelangen den Gästen zwei Touchdowns. Auch die Chicago Bears und die San Francisco 49ers stehen in den Play-offs. Zuvor hatten bereits die Denver Broncos, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams und Philadelphia Eagles ihr Ticket für die Endrunde gebucht.