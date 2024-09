Großer Test: Die besten Winterreifen für Ihr Auto

Warum erneut kein „sehr gut“?

Die Schwierigkeit, beim Reifentest einen „Einser“ zu erreichen, erklärt der Klub-Techniker so: „Es gibt tatsächlich einige Reifen, die in einzelnen Bereichen die für ein ‘sehr gut‘ geforderten Werte erreichen. Das jedoch in allen getesteten Kriterien zu schaffen, ist kaum möglich, denn Top-Werte in einer Kategorie bedingen in der Regel Abstriche an einer anderen Stelle. Die Reifenherstellung ist also immer ein Kompromiss.“