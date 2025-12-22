Kippte um
Busunfall fordert mindestens 16 Tote in Indonesien
Mindestens 16 Menschen sind am Montagmorgen bei einem schweren Busunglück in Indonesien ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf einer Fernbusstrecke auf der Insel Java, wo tödliche Verkehrsunfälle immer wieder vorkommen. Der überlebende Busfahrer wird von den Ermittlern befragt.
Montag früh hat ein Unfall mit einem Passagierbus auf der indonesischen Insel Java mindestens 16 Menschen das Leben gekostet. Der Bus war über Nacht von der Hauptstadt Jakarta nach Yogyakarta unterwegs, als er an einer Autobahnausfahrt mit Mautstation nahe der Stadt Semarang umkippte. Das gab die indonesische Polizei bekannt. Der Fahrer überlebte demnach und wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen zur Unfallursache befragt.
Eine Vielzahl an Fahrgästen wurden verletzt und in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. In Indonesien sind tödliche Verkehrsunfälle ein wiederkehrendes Problem, insbesondere auf den wichtigen Fernstrecken Javas, wo Nachtbusfahrten üblich sind. Java ist die bevölkerungsreichste Insel des Landes und Standort der Hauptstadt Jakarta.
