Busunfall fordert mindestens 16 Tote in Indonesien

Montag früh hat ein Unfall mit einem Passagierbus auf der indonesischen Insel Java mindestens 16 Menschen das Leben gekostet. Der Bus war über Nacht von der Hauptstadt Jakarta nach Yogyakarta unterwegs, als er an einer Autobahnausfahrt mit Mautstation nahe der Stadt Semarang umkippte. Das gab die indonesische Polizei bekannt. Der Fahrer überlebte demnach und wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen zur Unfallursache befragt.