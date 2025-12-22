Außenminister Saar ruft Juden zum Auswandern auf

„Heute rufe ich die Juden in England, die Juden in Frankreich, die Juden in Australien, die Juden in Kanada, die Juden in Belgien auf: Kommt ins Land Israel! Kommt nach Hause“, sagte Saar bei einer Feier zum letzten Tag des jüdischen Lichterfests Chanukka bei Tel Aviv. Jüdinnen und Juden hätten „das Recht, überall in Sicherheit zu leben“. „Aber wir sehen und verstehen sehr gut, was vor sich geht, und wir haben gewisse historische Erfahrungen gemacht“, sagte der Minister weiter.