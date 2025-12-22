Als Geisterfahrer Richtung Linz gefahren: Unfall!

Ein 71-jähriger Pole war Sonntagabend auf der Westautobahn als Geisterfahrer unterwegs. In Niederösterreich fuhr er falsch auf die A1 auf und fuhr in Richtung Linz. Ein anderer Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es kam zu einer Kollision.
Der Lenker hat am Sonntagabend auf der Ausfahrtsrampe der Westautobahn (A1) bei Oed (Bezirk Amstetten) umgedreht und ist als Geisterfahrer wieder zurück auf die Autobahn Richtung Linz gefahren. Anschließend querte der 71-jährige Pole alle Spuren, berichtete die Polizei in einer Aussendung.
Ein Lenker aus Linz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einer Kollision, bei der der 28-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Beifahrerin leicht verletzt wurden.
Autobahn gesperrt
Der 71-Jährige und seine Beifahrerin im Alter von 69 Jahren überstanden den Zusammenstoß unbeschadet. Die A1 war nach dem Unfall fast eine Stunde lang gesperrt.
