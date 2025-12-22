Die deutsche Autoindustrie leidet am meisten

Auch Maschinenbauer betroffen

Nicht viel besser sieht ‌es für das US-Geschäft der deutschen Maschinenbauer aus. Hier gaben die Ausfuhren um 9,5 Prozent nach. „Auch die deutschen Maschinenausfuhren in die USA unterliegen ‌teils einem deutlich höheren Zollsatz von 50 Prozent, der für Stahl und Aluminium sowie Produkte daraus greift“, so das IW. Dem Abwärtstrend kann sich die Chemiebranche ebenfalls nicht entziehen. Deren US-Geschäft ⁠brach ebenfalls um 9,5 Prozent ein, womöglich aber nicht nur wegen der Zölle. „Bei chemischen Erzeugnissen dürften auch andere Gründe eine Rolle spielen, wie etwa eine geringere Produktion ‌in Deutschland aufgrund höherer Energiepreise“, hieß es.