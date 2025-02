Erstmals Sommerreifen-Bestnote bei Fahrsicherheit

Dramatische Unterschiede beim Bremsen

Die gravierendsten Unterschiede zeigten sich beim Bremstest auf nasser Fahrbahn mit 80 km/h. Zwischen dem Besten in dieser Wertung (Continental SportContact 7) und dem Schlechtesten (Doublecoin DC-100) liegen beim Bremsweg 17 Meter Unterschied. „An der Stelle, an der das Fahrzeug mit dem Continental-Reifen zum Stehen kommt, hat das gleiche Auto mit dem Doublecoin noch eine Restgeschwindigkeit von rund 49 km/h auf dem Tacho“, verdeutlicht ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Dadurch erhält der „Doublecoin DC-100“ ein „nicht genügend“ in der Wertung „Fahrsicherheit“, das sich letztendlich auch auf die Gesamtnote durchschlägt.