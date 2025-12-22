Vorteilswelt
Bitter für die Colts

Der Ellenbogen! Raimann fällt verletzt aus

US-Sport
22.12.2025 10:27
Bernhard Raimann
Bernhard Raimann(Bild: GEPA)

Footballer Bernhard Raimann kann seine Indianapolis Colts im Kampf um die Play-offs in der NFL zumindest kurzfristig nicht unterstützen. Wie die Colts mitteilten, fällt der 28-jährige Offensive Tackle aus Wien im Heimspiel gegen die San Francisco 49ers in der Nacht auf Dienstag (2.15 Uhr MEZ) wegen einer Ellbogenverletzung aus. 

Indianapolis benötigt drei Siege in den verbleibenden drei Spielen des Grunddurchgangs, um noch realistische Play-off-Chancen zu haben.

