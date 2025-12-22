Der Ellenbogen! Raimann fällt verletzt aus

Gerwyn Price: „Ich bin völlig am Boden zerstört“
Überraschendes Aus
Footballer Bernhard Raimann kann seine Indianapolis Colts im Kampf um die Play-offs in der NFL zumindest kurzfristig nicht unterstützen. Wie die Colts mitteilten, fällt der 28-jährige Offensive Tackle aus Wien im Heimspiel gegen die San Francisco 49ers in der Nacht auf Dienstag (2.15 Uhr MEZ) wegen einer Ellbogenverletzung aus.
Indianapolis benötigt drei Siege in den verbleibenden drei Spielen des Grunddurchgangs, um noch realistische Play-off-Chancen zu haben.
