Der Ellenbogen! Raimann fällt verletzt aus

Footballer Bernhard Raimann kann seine Indianapolis Colts im Kampf um die Play-offs in der NFL zumindest kurzfristig nicht unterstützen. Wie die Colts mitteilten, fällt der 28-jährige Offensive Tackle aus Wien im Heimspiel gegen die San Francisco 49ers in der Nacht auf Dienstag (2.15 Uhr MEZ) wegen einer Ellbogenverletzung aus.