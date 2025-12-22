Vierschanzentournee: ÖSV startet mit sieben Adlern

Bei der Vierschanzentournee wird das rot-weiß-rote Aufgebot aus sieben Skispringern bestehen.
Neben Titelverteidiger Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft, die im Vorjahr die ersten drei Plätze belegten, sind wie schon zuletzt beim Weltcup in Engelberg auch Manuel Fettner, Stephan Embacher und Jonas Schuster dabei. „Die Mannschaft bleibt gleich“, erklärte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Einen zusätzlichen Quotenplatz holte sich Maximilian Ortner im Kontinentalcup.
Die Tournee beginnt nach den Weihnachtsfeiertagen traditionell in Deutschland mit den Bewerben in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Jänner), ehe das Bergiselspringen in Innsbruck (4. Jänner) sowie das Dreikönigsspringen in Bischofshofen (6. Jänner) auf dem Programm stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.