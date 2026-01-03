Rekordeinkauf spielt in Salzburg keine Rolle mehr

Fußball-Vizemeister Salzburg startet heute mit der Vorbereitung auf das Frühjahr. Ein Trio der Bullen wird beim ersten Mannschaftstraining noch fehlen. Darunter ist der Rekordeinkauf des Vereins, der die Mozartstädter im Winter verlassen soll.
Nach der knapp dreiwöchigen Verschnaufpause geht es wieder los! Heute startet Fußball-Vizemeister Salzburg mit der Vorbereitung auf das Frühjahr. Am Vormittag warten die Leistungstests, am Nachmittag (16) steht das erste Mannschaftstraining des neuen Jahres an. Da der Kader der Bullen aktuell noch ziemlich groß ist, kann sich Trainer Thomas Letsch auf rund 30 Spieler freuen. Neu mit dabei sein wird Justin Omoregie, der nach seinem Achillessehnenriss endlich wieder fit ist. Auch Anrie Chase, der im Sommer von Stuttgart verpflichtet wurde und den Herbst aufgrund von Problemen im Adduktorenbereich verpasst hatte, soll ins Training einsteigen.
