Ex-Legionär warnt Österreich vor diesem WM-Gegner

Denn die Algerier, auf welche die ÖFB-Elf bei der WM 2026 in der Gruppenphase zum Abschluss trifft, haben den Kärntner, der mit seinem Intermezzo bei Cape Town City (2016-2020) Afrika-Erfahrung aufweist, im bisherigen Turnierverlauf des Afrika-Cups beeindruckt. Vor Kurzem ist ja die Gruppenphase zu Ende gegangen.