„Was soll das?“ Widhölzl schüttelt mit dem Kopf

Am Neujahrstag änderte FIS-Kontrolleur Mathias Hafele seine „Strategie“: Statt die Anzüge wie üblich nach dem ersten Durchgang zu begutachten, überraschte der Tiroler die Athleten bereits vor dem Sprung mit einer Kontrolle. „Er macht sich Gedanken und ich finde es sehr gut, wie sie agieren“, sagte Widhölzl über die Kontrollen. Für den Skisprung-Sport sei es gut, wenn härter durchgegriffen werde. „Es wird sich auch wieder beruhigen. Nur bei einer strengen Linie halten sich die Leute auch dran. Sonst geht es immer so weiter“, betonte der ÖSV-Coach.