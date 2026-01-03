Rausch am Rauschkogel: Wer zahlt jetzt Einsatz?



Zahlt die Versicherung?

Jetzt wird aus aktuellem Anlass wieder heiß diskutiert: Wer zahlt diesen Einsatz? „Die Bergrettung Steiermark verrechnet jeden Einsatz an den Verunfallten“, sagt deren Sprecher Enrico Radaelli. Die entscheidende und je nach Fall individuelle Frage ist dann, wie der Verunfallte versichert ist und ob die Einsatzkosten übernommen werden. Wer Mitglied in einem alpinen Verein oder privat unfallversichert ist, sollte grundsätzlich alles zurückbekommen.