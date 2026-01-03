Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau verunglückt

Rausch am Rauschkogel: Wer zahlt jetzt Einsatz?

Steiermark
03.01.2026 06:00
Richtig teuer wird es, wenn die Flugrettung zu bezahlen ist.
Richtig teuer wird es, wenn die Flugrettung zu bezahlen ist.(Bild: Sepp Pail)

Ein aktueller Fall einer schwer Alkoholisierten am – wie könnte es anders sein – Rauschkogel in der Steiermark wirft Kostenfragen auf. Die Bergrettung verrechnet jeden Einsatz.

0 Kommentare

Auch wenn die Sache eigentlich nicht zum Lachen ist, sorgte ein Rettungseinsatz zu Silvester in der Hochsteiermark hinter vorgehaltener Hand für Schmunzeln. Denn, wie berichtet, Bergrettung und Flugretter mussten ausgerechnet am Rauschkogel bei Turnau eine Grazerin im Vollrausch retten.

Im Vollrausch gestürzt
Die 47-Jährige dürfte laut Polizei gemeinsam mit einem Begleiter (64) am Gipfel erhebliche Mengen Hochprozentiges getrunken haben. Beim Abstieg stürzte die schwer alkoholisierte Frau und blieb mit einer blutenden Kopfverletzung liegen. Alpinpolizei, Bergrettung und ein Notarzthubschrauber rückten aus und retteten die Wanderin.

Lesen Sie auch:
Unter anderem waren neun Einsatzkräfte der Bergrettung Steiermark im Einsatz.
Kopf aufgeschlagen
Betrunkene Bergsteigerin vom Rauschkogel gerettet
31.12.2025


Zahlt die Versicherung?
Jetzt wird aus aktuellem Anlass wieder heiß diskutiert: Wer zahlt diesen Einsatz? „Die Bergrettung Steiermark verrechnet jeden Einsatz an den Verunfallten“, sagt deren Sprecher Enrico Radaelli. Die entscheidende und je nach Fall individuelle Frage ist dann, wie der Verunfallte versichert ist und ob die Einsatzkosten übernommen werden. Wer Mitglied in einem alpinen Verein oder privat unfallversichert ist, sollte grundsätzlich alles zurückbekommen.

Wenn aber Alkohol im Spiel ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Versicherung aussteigt. Und das kann teuer werden: Alleine ein Standard-Bergrettungseinsatz kann zwischen 3000 und 10.000 Euro kosten, im Falle eines Hubschraubereinsatzes wird’s noch erheblich teurer ...

Die Einnahmen, die die Bergrettung bei ihren Einsätzen lukriert, fließen übrigens vollständig in Ausrüstung, Materialien oder Fahrzeuge – alle Bergretter in der Steiermark arbeiten ehrenamtlich.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
197.436 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
196.302 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
171.928 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf