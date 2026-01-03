Vorteilswelt
Debüt in der Wüste

Was Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar erwartet

Motorsport
03.01.2026 06:30
In einem solchen Toyota Hilux nimmt Mark Mateschitz die Rallye Dakar in Angriff
In einem solchen Toyota Hilux nimmt Mark Mateschitz die Rallye Dakar in Angriff

Das „größte Abenteuer der Welt“ lockt diesmal den reichsten Österreicher an! Am Rennsport-Fieber von Mark Mateschitz und Victoria Swarovski ist Rallye-Dakar-Legende Heinz Kinigadner nicht ganz unschuldig. „Kini“ weiß, welche Stärken der Red-Bull-Chef mitbringt und welche Herausforderungen warten.

Wenn die Rallye Dakar in Saudi-Arabien am Samstag mit dem Prolog startet, sollte man nicht nur die vorderen Plätze im Auge behalten. Mit Startnummer 267 geht dann niemand Geringerer als Mark Mateschitz in einem Toyota Hilux an den Start. Offiziell als „Mark Mustermann“, aber mit dem verräterischen Geburtsdatum 7. Mai 1992 eingetragen, ist seine Teilnahme längst kein Geheimnis mehr. 

