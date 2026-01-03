Was Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar erwartet

Max Verstappen überrascht mit Horner-Geständnis
„Jede Woche“
Das „größte Abenteuer der Welt“ lockt diesmal den reichsten Österreicher an! Am Rennsport-Fieber von Mark Mateschitz und Victoria Swarovski ist Rallye-Dakar-Legende Heinz Kinigadner nicht ganz unschuldig. „Kini“ weiß, welche Stärken der Red-Bull-Chef mitbringt und welche Herausforderungen warten.
Wenn die Rallye Dakar in Saudi-Arabien am Samstag mit dem Prolog startet, sollte man nicht nur die vorderen Plätze im Auge behalten. Mit Startnummer 267 geht dann niemand Geringerer als Mark Mateschitz in einem Toyota Hilux an den Start. Offiziell als „Mark Mustermann“, aber mit dem verräterischen Geburtsdatum 7. Mai 1992 eingetragen, ist seine Teilnahme längst kein Geheimnis mehr.
