Was Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar erwartet

Wenn die Rallye Dakar in Saudi-Arabien am Samstag mit dem Prolog startet, sollte man nicht nur die vorderen Plätze im Auge behalten. Mit Startnummer 267 geht dann niemand Geringerer als Mark Mateschitz in einem Toyota Hilux an den Start. Offiziell als „Mark Mustermann“, aber mit dem verräterischen Geburtsdatum 7. Mai 1992 eingetragen, ist seine Teilnahme längst kein Geheimnis mehr.