Böller-Explosion zerstört zwölf Fensterscheiben

Auch zwei Tage nach der Silvesternacht haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun, weil immer noch geböllert wird. In Klagenfurt richtete eine Böller-Explosion enormen Schaden an.
Was zu Silvester übrig geblieben ist, wird noch in den ersten Tagen im neuen Jahr verbraucht; und so trieben Unbekannte in Klagenfurt ihr Unwesen. Am Alten Platz zündeten in der Nacht auf Samstag Unbekannte nämlich einen Böller.
Starke Explosion am Alten Platz in Klagenfurt
Die Explosion war so heftig, dass an zwei umliegenden Häusern insgesamt 12 Fensterscheiben zu Bruch gingen. Die gute Nachricht: „Durch den Vorfall kamen keine Personen zu Schaden“, informiert die Polizei. Doch der angerichtete Schaden ist hoch: „Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist aber derzeit noch nicht bezifferbar.“
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus, um die restlichen Glasscherben, die noch in den Fensterrahmen hingen, herauszubrechen bzw. gegen ein nachträgliches Herabfallen abzusichern. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
