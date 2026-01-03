Böller-Explosion zerstört zwölf Fensterscheiben

Starke Explosion am Alten Platz in Klagenfurt

Die Explosion war so heftig, dass an zwei umliegenden Häusern insgesamt 12 Fensterscheiben zu Bruch gingen. Die gute Nachricht: „Durch den Vorfall kamen keine Personen zu Schaden“, informiert die Polizei. Doch der angerichtete Schaden ist hoch: „Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist aber derzeit noch nicht bezifferbar.“