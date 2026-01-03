Austria: WM-Held spült Millionen in die Kasse

Der FC Liverpool greift für Austrias Talent Ifeanyi Ndukwe tief in die Taschen. Sogar Trainer-Legende Arsene Wenger streute dem Abwehr-Youngster in Katar Rosen.
Neues Jahr, neues Glück! Für Ifeanyi Ndukwe hätte 2026 wohl nicht besser starten können. Wie gestern durchsickerte, wechselt Austrias Supertalent im Sommer nämlich nach England zu Premier-League-Meister FC Liverpool.
Der 17-jährige Innenverteidiger spült den Veilchen rund drei Millionen Euro in die Kasse. Ein Geldsegen für Violett, das bereits im Sommer einige Interessenten für Ndukwe hatte. Inter Mailand war wohl am 1,98-Meter-Hünen dran. Der Youngster gab den Italienern aber einen Korb, verlängerte seinen Vertrag in Favoriten (zwischenzeitlich) bis 2028 – und erfüllt sich nun den Traum namens Anfield Road.
Kurios: Ndukwe spielte noch keine einzige Minute für Austrias Kampfmannschaft, stand bei der „Einser“ nur bei fünf Liga-Runden sowie vier Partien der Conference-League-Quali im Match-Kader.
„Einer der Besten“
Der violette Rohdiamant hatte dafür etwas Anderes vorzuweisen – klar, das Märchen von Katar! Der Wiener wurde ja bei der U-17-WM mit Österreich sensationell Vizeweltmeister und zählte beim Turnier im Wüstenstaat zu den besten Verteidigern.
Sogar Trainer-Legende Arsene Wenger adelte Austrias Teenie, streute nach dem Turnier beim rot-weiß-roten Staff Rosen. „Er bezeichnete ihn als einen der besten Abwehrspieler, die er in dem Alter je gesehen hat“, erzählt Christoph Witamwas, der in Katar ja als Assistent dabei war, erst gestern bei Sturm Graz als „Co“ vorgestellt wurde. „Herr Wenger war von ihm sehr angetan …“
