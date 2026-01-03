Austria: WM-Held spült Millionen in die Kasse

Sogar Trainer-Legende Arsene Wenger adelte Austrias Teenie, streute nach dem Turnier beim rot-weiß-roten Staff Rosen. „Er bezeichnete ihn als einen der besten Abwehrspieler, die er in dem Alter je gesehen hat“, erzählt Christoph Witamwas, der in Katar ja als Assistent dabei war, erst gestern bei Sturm Graz als „Co“ vorgestellt wurde. „Herr Wenger war von ihm sehr angetan …“