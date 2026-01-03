Darum ist Feuerphänomen „Flashover“ so gefährlich

40 Tote, 115 Verletzte – der Brand im Schweizer Skiort Crans-Montana hinterlässt auch zwei Tage danach noch immer Fassungslosigkeit. Laut Behörden soll sogenannter Flashover den Lauf der Katastrophe beschleunigt haben. Krone+ hat sich die Details zu diesem Feuerphänomen angesehen.