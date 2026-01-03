Brand in Traun: Welle der Solidarität für Opfer

Rund 60 bis 70 Menschen verloren nach dem verheerenden Großbrand in Traun zumindest vorübergehend ihr Zuhause. Wann sie wieder in ihre Wohnungen zurückkönnen, ist noch völlig unklar – laut dem Bürgermeister dürften zuvor aber noch Wochen bzw. Monate vergehen. Die Solidarität mit den Brandopfern ist groß, viele wollen helfen.
Nach einem „Silvester, wie es keiner erleben sollte“, schwappt eine Welle der Solidarität über die Opfer der Brandkatastrophe von Traun. Rund 60 bis 70 Bewohner verloren ihr Zuhause, nachdem die Dachkonstruktion von vier Mehrparteienhäusern in der Guido-Holzknecht-Straße in Flammen aufgegangen war. Die Gebäude sind seither baubehördlich gesperrt und unbewohnbar.
Große Solidarität mit Brandopfern
Der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll bedankt sich in den Sozialen Medien bei allen Hilfsbereiten und bittet gleichzeitig um etwas Geduld: „Ich bin seit dem Brand fast durchgehend mit unseren Einsatzkräften in Verbindung, um die Situation zu koordinieren und den Betroffenen bestmöglich zu helfen.“
Rotes Kreuz sammelt Sachspenden
Das Rote Kreuz würde derzeit eine Sammelstelle für Sachspenden einrichten, dazu wird mit den Betroffenen an einer Bedarfsliste gearbeitet. Außerdem hat die Katholische Pfarre ein Spendenkonto eingerichtet, wo eine Weitergabe des Geldes in Abstimmung mit der Sozialberatung der Stadt Traun erfolgen wird (nähere Infos siehe Posting).
Hilfe für Bewohner
Doch auch eine Firma und ein Verein zeigen sich mit den Bewohnern der nun unbewohnbaren Häuser solidarisch. So wird den Brandopfern angeboten, ihre Habseligkeiten zu lagern oder zu trocknen. Ein städtischer Verein stellt seine Waschmaschine zur Verfügung oder bietet Spiele wie Dart oder Tischfußball zur Ablenkung an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.