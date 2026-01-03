Brand in Traun: Welle der Solidarität für Opfer

Hilfe für Bewohner

Doch auch eine Firma und ein Verein zeigen sich mit den Bewohnern der nun unbewohnbaren Häuser solidarisch. So wird den Brandopfern angeboten, ihre Habseligkeiten zu lagern oder zu trocknen. Ein städtischer Verein stellt seine Waschmaschine zur Verfügung oder bietet Spiele wie Dart oder Tischfußball zur Ablenkung an.