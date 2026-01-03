Vorteilswelt
Häuser unbewohnbar

Brand in Traun: Welle der Solidarität für Opfer

Oberösterreich
03.01.2026 06:00
Die Dachkonstruktion musste noch in der Nacht des Brandes abgetragen werden.
Die Dachkonstruktion musste noch in der Nacht des Brandes abgetragen werden.

Rund 60 bis 70 Menschen verloren nach dem verheerenden Großbrand in Traun zumindest vorübergehend ihr Zuhause. Wann sie wieder in ihre Wohnungen zurückkönnen, ist noch völlig unklar – laut dem Bürgermeister dürften zuvor aber noch Wochen bzw. Monate vergehen. Die Solidarität mit den Brandopfern ist groß, viele wollen helfen.

Nach einem „Silvester, wie es keiner erleben sollte“, schwappt eine Welle der Solidarität über die Opfer der Brandkatastrophe von Traun. Rund 60 bis 70 Bewohner verloren ihr Zuhause, nachdem die Dachkonstruktion von vier Mehrparteienhäusern in der Guido-Holzknecht-Straße in Flammen aufgegangen war. Die Gebäude sind seither baubehördlich gesperrt und unbewohnbar.

Große Solidarität mit Brandopfern
Der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll bedankt sich in den Sozialen Medien bei allen Hilfsbereiten und bittet gleichzeitig um etwas Geduld: „Ich bin seit dem Brand fast durchgehend mit unseren Einsatzkräften in Verbindung, um die Situation zu koordinieren und den Betroffenen bestmöglich zu helfen.“

Rotes Kreuz sammelt Sachspenden
Das Rote Kreuz würde derzeit eine Sammelstelle für Sachspenden einrichten, dazu wird mit den Betroffenen an einer Bedarfsliste gearbeitet. Außerdem hat die Katholische Pfarre ein Spendenkonto eingerichtet, wo eine Weitergabe des Geldes in Abstimmung mit der Sozialberatung der Stadt Traun erfolgen wird (nähere Infos siehe Posting).

Hilfe für Bewohner
Doch auch eine Firma und ein Verein zeigen sich mit den Bewohnern der nun unbewohnbaren Häuser solidarisch. So wird den Brandopfern angeboten, ihre Habseligkeiten zu lagern oder zu trocknen. Ein städtischer Verein stellt seine Waschmaschine zur Verfügung oder bietet Spiele wie Dart oder Tischfußball zur Ablenkung an.

