Mit dem Gartenschlauch den Großbrand verhindert
Feuer im Nebengebäude
Am Neujahrstag geht das Nebengebäude von Andreas Rettenbacher in Puch (Salzburg) in Flammen auf. Dank seines raschen Handelns verhindert er einen Übergriff auf das Wohngebäude. „Rettei“ ist der „Krone“ als Lebensretter schon viele Jahre bekannt – auch dabei spielten Flammen eine wichtige Rolle …
Unglücklicher konnte 2026 für Andreas Rettenbacher nicht starten. Er und Gäste sitzen am Neujahrstag daheim in Puch. Der 40-jährige Betriebsschlosser telefoniert gegen 19.20 Uhr mit einem Freund als der Strom ausfällt. Ein kurzer Griff in den Sicherungskasten: Alles läuft wieder, eigentlich kein Grund zur Sorge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.