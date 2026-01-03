Mit dem Gartenschlauch den Großbrand verhindert

Unglücklicher konnte 2026 für Andreas Rettenbacher nicht starten. Er und Gäste sitzen am Neujahrstag daheim in Puch. Der 40-jährige Betriebsschlosser telefoniert gegen 19.20 Uhr mit einem Freund als der Strom ausfällt. Ein kurzer Griff in den Sicherungskasten: Alles läuft wieder, eigentlich kein Grund zur Sorge.