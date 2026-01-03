Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Aufgrund geänderter Lebensumstände müssen Kater Pici und Eni (sieben Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Das aufgeweckte Duo ist sehr aneinander gebunden und wünscht sich einen gemeinsamen Lebensplatz. Katzenfreunde melden sich unter 0676/984 52 33.
Tobi (ein Jahr) blickt auf einen schwierigen Start ins Leben zurück. Mit etwas Zeit und Einfühlungsvermögen öffnet sich der sanfte Rüde und zeigt, wie viel Freude und Lernwillen in ihm stecken. Gesucht werden aktive Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause schenken. 0699/198 318 18
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Jack-Russell-Terrier Bobi (neun Jahre) abgegeben werden. Der aufgeweckte Vierbeiner würde sich über einen liebevollen Lebensplatz bei aktiven Hundehalten freuen. 0664/186 23 03
Lasko (zwei Jahre) ist ein lebhafter Wirbelwind, der voller Energie steckt und motiviert ist, Neues zu lernen. Zu Beginn zeigt sich der freundliche Rüde Fremden gegenüber ein wenig zurückhaltend, doch mit dem richtigen Leckerli ist das Eis schnell gebrochen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Grundsätzlich ist Hündin Mavis (sieben Jahre) freundlich. Allerdings benötigt die zurückhaltende Fellnase beim Kennenlernen von Fremden etwas Zeit, um sich in ihrem Tempo annähern zu können. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sir Henry (zwei Jahre) und Sabinerle (vier Jahre) haben sich im TierQuarTier Wien kennengelernt – und seitdem hoppeln sie nur noch gemeinsam durchs Leben. Die zutraulichen Kaninchen wünschen sich ein artgerechtes Zuhause, in dem sie zusammen bleiben dürfen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Misha (elf Jahre) ist sehr menschenfreundlich und anhänglich. Der liebe Rüde ist taub, sieht nur eingeschränkt auf einem Auge und erhält Medikamente. Mit ruhigen Hunden ist er gut verträglich. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bambo (acht Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Er geht gut an der Leine, kann allein bleiben. Er bevorzugt ein Zuhause, in dem seine Ruhephasen respektiert werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Medo (zehn Jahre) ist rassetypisch reserviert und benötigt eine Kennenlernphase. Kinder sind möglich, wenn sie respektvoll sind. Die Hündin kennt Grundkommandos und kann allein bleiben. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Yoshi (zehn Jahre) kennt die Grundkommandos, fährt gerne im Auto mit und ist leinenführig. Gesucht werden Halter, die am Stadtrand leben und viel Zeit für den unsicheren Rüden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Amon (sechs Jahre) – ein anhängliches Sensibelchen, das vor zeitweiligem Alleine bleiben noch Angst hat. Der liebe Rüde wartet auf geduldige Menschen mit Hundeerfahrung, die ruhig mit ihm umgehen, ihm Sicherheit vermitteln und viel Zeit für ihn haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Blackfoot (vier Monate) wurde mit Artgenossen herzlos in einem Müllraum ausgesetzt. Der Kaninchenbub zeigt sich seit ihrer Ankunft im TierQuarTier Wien zutraulich und friedlich. Nun ist er auf der Suche nach einem artgerechten Lebensplatz. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sitka (drei Jahre) ist ein eigensinniger und aktiver Rüde, der genau weiß, was er möchte und was nicht. Sein Vertrauen muss man sich erarbeiten – denn von Fremden möchte er nicht angefasst oder bedrängt werden. Gesucht werden erfahrene Hundehalter. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Moretti (ein Jahr) ist ein Powerpaket. Der sensible Belgische Schäferhund bringt viel Energie, Intelligenz und Arbeitsfreude mit. Souveräne, aktive Hundehalter, die ihm ein sportliches, abwechslungsreiches Leben bieten können, melden sich bitte unter Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Fienchen (acht) ist Menschen sehr zugetan, vor dem Alleine bleiben hat sie jedoch noch Angst. Sie braucht jemanden, der rund um die Uhr für sie da ist und ihr ein Zuhause außerhalb der Stadt schenkt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basil (neuneinhalb Jahre) benötigt sowohl bei Menschen als auch bei Artgenossen eine Kennenlernphase, um Vertrauen zu gewinnen. Klare Regeln sowie Rituale und Beschäftigung sind für ihn wichtig. Für den kuschelbedürftigen Rüden wird ein kinderloses Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rexi (elf Jahre) ist gestresst und leidet. Sein Besitzer ist verstorben. Laut Angaben ist er hundeverträglich und liebt ausgedehnte Spaziergänge. Für den liebesbedürftigen Vierbeiner wird ein kinderloses Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht! Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Roko (achteinhalb Jahre) zeigt sich nach einer gewissen Zeit aufgeschlossen und neugierig. Mit Hündinnen ist er gut verträglich. Der sportliche Kerl ist ausgesprochen nasenorientiert und möchte dahingehend gefordert und gefördert werden. Ab und zu kommt es vor, dass er nicht angegriffen werden möchte. Ein kinderloses Zuhause mit Garten wird für Roko gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Leni (knapp fünf Jahre) ist menschenfreundlich, jedoch anfangs sehr schüchtern. Sie möchte keinesfalls bedrängt werden. Sobald sie Vertrauen gefasst hat, zeigt sie ihr lustiges und kuschel bedürftiges Wesen. Die liebe Hündin ist auch mit Artgenossen sehr gut verträglich. Für Leni wird ein Zuhause mit Garten am Land gesucht, da sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lyra (sechs Jahre) scheint in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mit Menschen gemacht zu haben. Sie ist noch misstrauisch, weshalb sie erfahrene Halter mit Einfühlungsvermögen und Geduld braucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Beni (sechs Jahre) ist ein aufgeschlossener, lernfreudiger Rüde, der mit seiner fröhlichen Art jeden um den Finger wickelt. Er liebt Bewegung, Training und die Nähe zu seinen Bezugspersonen, ohne überdreht oder hektisch zu sein. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Olivi (fünf Monate) wurde frei laufend in einem Park gefunden. Das Meerschweinchen-Weibchen ist nun auf der Suche nach einem Neuanfang bei einer liebevollen, verantwortungsbewussten Familie. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20
Amon (sechs Jahre) ist menschenfreundlich und mit Hunden verträglich. Zeitweiliges alleine bleiben muss noch mit ihm geübt werden. Ausreichend Zeit, Hundeerfahrung und Geduld sind gefragt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lucky (zwölf Jahre) ist freundlich zu Menschen und kommt auch gut mit Hunden aus. Bedrängt werden möchte der sensible Rüde jedoch nicht. Damit er im zukünftigen Zuhause seinen Lebensabend genießen kann, sollte er dieses nicht mit Kindern teilen müssen. Für den lebhaften, einäugigen Vierbeiner wird ein ruhiges Zuhause außerhalb der Stadt bei geduldigen Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Kapibara (sieben Jahre) kommt gut mit Artgenossen und ruhigen Kindern aus. Der kuschel bedürftige, freundliche Vierbeiner wartet auf ein Zuhause bei Menschen, die am Land in einem Haus mit Garten leben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Die kleine Hamsterdame Julischka (ein Jahr) sucht nach einem schönen neuen artgerechten Zuhause mit einem geräumigen, spannend eingerichteten Gehege. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Jessy (sieben Jahre) ist eine sanfte, sensible Hündin, die mit ihrem freundlichen Wesen bezaubert. Allerdings dürfte sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt haben. Ein Platz mit Garten wird gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tim (drei Jahre) braucht Menschen, die ihm mit Ruhe, Souveränität und klarer Linie begegnen. Er ist kein Hund für ungeduldige oder hektische Personen, sondern für jemanden, der Freude daran hat, den unsicheren Vierbeiner behutsam zu führen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Brenda (sieben Monate) hat bisher nicht viel kennengelernt. Die aufgeweckte Hündin liebt es über die Wiesen zu toben. Gesucht wird eine aktive Familie, die noch viele Abenteuer mit ihr erleben möchte. 0699/112 873 94
Fin und Frosty sind menschen- und hundefreundlich. Die beiden Rüden sind gemütlich und zeigen ein ruhiges Wesen. Trotzdem spielen sie gerne und toben über die Wiesen. Für die zwei Huskys wird ein Zuhause am Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basti (neun Jahre) und Lydia (elf Jahre) sind menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Für das unzertrennliche Duo wird ein ruhiger Lebensplatz bei geduldigen Hundehaltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cupko (zwei Jahre) ist menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Aufgrund seiner Hepatozoon-Positivität benötigt er durchgehend Zeckenschutz. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Piri (zehn Jahre) zeigt sich nach einer kurzen Kennenlernphase freundlich und anhänglich. Die liebe Hündin wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei einfühlsamen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anka (acht Jahre) hat bisher nicht viel kennengelernt. Die Hündin ist freundlich zu Menschen, reagiert bei Hundebegegnungen jedoch gestresst. Für die Fellnase wird ein Zuhause bei geduldigen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sokka und Katara (zwei Jahre) sind liebe, zutrauliche und verschmuste Scottish Fold. Aufgrund der rassetypischen genetischen Besonderheit, die zu Gelenkproblemen führen kann, benötigen sie eine schonende Haltung und regelmäßige tierärztliche Betreuung. Gesucht wird ein gemeinsames Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Milo (vier Jahre) hat bisher wenig erleben dürfen. Der lebhafte Rüde lässt sich gut über Leckerlis motivieren und lernt mit großer Begeisterung. Gesucht werden Menschen, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Floh (fünf Jahre) ist ein freundlicher, anfangs jedoch vorsichtiger Rüde, der mit etwas Ruhe sein großes Herz zeigt. Der sanfte Riese liebt Spaziergänge und Kopfarbeit. Standhafte, erfahrene Halter melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Neo (vier Jahre) ist ein fröhlicher und gut verträglicher Rüde. Der Vierbeiner genießt ausgedehnte Spaziergänge und liebt alles, was mit Wasser zu tun hat. Gesucht wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause bei aktiven, erfahrenen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Spezi (zehn Jahre) ist ein liebenswerter Hund mit Charme und Eigensinn. Zu Beginn zeigt er sich etwas zurückhaltend, fasst aber nach etwas Zeit Vertrauen. Er begeistert sich für Leckerlis und geistige Beschäftigung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tommy und Annika (zwei Jahre) wurden herzlos in einer Kiste abgestellt und ihrem Schicksal überlassen. Das Kaninchenduo ist nun gemeinsamen auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Archi (achteinhalb Jahre) ist zwar ein Schmuser, benötigt allerdings anfangs eine gewisse Zeit und Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen und sich berühren zu lassen. Er kennt die Grundkommandos, geht brav an der Leine und fährt gerne im Auto mit. Trotz unauffälligem Röntgen ist sein Gangbild nicht perfekt, weshalb er Schmerzmittel bekommt. Aufgrund des Verdachts auf DCM erhält er Herzmedikamente. Ein Lebensplatz am ruhigen Stadtrand oder Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Benji (fünf Jahre) sucht seinen Fels in der Brandung. Er ist noch sehr unsicher und braucht daher Menschen, die seine Körpersprache lesen können und akzeptieren, dass er kein kuschel bedürftiger Hund ist. Ein Zuhause abseits der Stadt wird für ihn gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sunny (zwölf Jahre) hat keine Zähne mehr und möchte altersbedingt seine Ruhe haben. Der betagte, liebe Vierbeiner hat leichte Schmerzen am Rücken und bekommt hierfür Schmerzmittel sowie Leber-Medikamente. Ansonsten ist er noch recht fit und düst gerne im Freien herum. Mit ruhigen Hunden, die nicht aufdringlich sind, ist Sunny gut verträglich. Alleine bleiben mag er nicht, da er die Anwesenheit seines Besitzers rund um die Uhr gewohnt ist. Er braucht einen Einzelplatz am Stadtrand oder Land bei Menschen, die in einem kinderlosen Haushalt leben und viel Zeit für ihn haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Herzlos ausgesetzt! Pezzi und Pauli (vier Monate) wurden in einem Wald gefunden. Die zwei kleinen Racker warten auf Menschen, die ihnen ein liebevolles Zuhause sowie ein erfülltes, abenteuerreiches Leben schenken möchten. Interessenten melden sich bitte unter 0664/416 36 33.
Benni und Bella (vier Jahre) haben in ländlicher Umgebung gelebt. Vermutlich wurden sie jedoch nie spazieren geführt, denn vor allem Bella zeigt sich an der Leine sehr ängstlich. Für das liebe, anfangs zurückhaltende Pärchen wird ein ruhiges Zuhause mit ausbruchsicherem Garten am Land gesucht, damit sich Bella künftig auch ohne Panik im Freien bewegen kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Freundlich, anhänglich und erkundungsfreudig, das ist Jakobini (zehn Jahre). Allerdings braucht der Hunde-Opi anfangs etwas Zeit, um fremden Menschen zu vertrauen. Wer möchte den lieben Rüden kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Für Bruno & Milkshake (zwei Jahre) wird ein kinderloser, gemeinsamer Lebensplatz am Land gesucht. Die zwei schüchternen Spürnasen haben bisher wenig kennengelernt – Einfühlungsvermögen und Geduld sind gefragt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mulan, Tiana und Ariel (11 Monate) wurden herzlos in einer Plastikbox ausgesetzt – dennoch sind sie unglaublich sanft und vertrauensvoll. Die drei sind ein harmonisches, eng verbundenes Trio, das sich gegenseitig Sicherheit gibt. Daher wird ein gemeinsames, kuscheliges Für-immer-Zuhause gesucht. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Fanta (drei Jahre) ist freundlich, anfangs jedoch schüchtern. Der aufgeweckte Rüde lernt rasch, liebt Futter – und braucht jemanden, der ihm in neuen Situationen Ruhe und Sicherheit vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mango (sieben Jahre) ist eine vorsichtige Hündin. Wer sie nicht drängt, gewinnt ihr Herz und entdeckt eine treue, verschmuste Begleiterin. Schnelle Reize machen ihr Angst, weshalb sie ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei geduldigen Menschen sucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tosa-Hündin Nala (eineinhalb Jahre) ist menschenfreundlich und kann auch zu Teenagern vergeben werden. Mit gleich großen Hunden ist sie gut verträglich, für kleine Artgenossen ist sie zu wild. Nala kennt die Grundkommandos, fährt brav im Auto sowie in den Öffis mit und hat mit einer Katze unter einem Dach gelebt. Im Freien zeigt sie Jagdtrieb, Leinenführigkeit und zeitweiliges alleine bleiben muss noch geübt werden. Ein Zuhause am Stadtrand oder Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Obwohl Audrey (zweieinhalb) nur drei Beine hat, zeigt sie viel Lebensfreude. Allerdings hat sie bisher wenig kennengelernt, weshalb sie Zeit braucht, um bei Menschen Vertrauen aufzubauen. Das Brustgeschirr kennt sie mittlerweile, an der Leine verhält sie sich noch sehr unsicher. Für die liebe Hündin wird ein ebenerdiges, kinderloses Zuhause mit Garten am Land gesucht. Ideal wäre ein Zweithund an ihrer Seite, an dem sie sich orientieren kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Eine schüchterne Hündin, die sich kinder- und hundefreundlich sowie leinenführig zeigt, das ist Luna (viereinhalb Jahre). Zeitweiliges Alleine bleiben fällt ihr jedoch schwer. Für die kuschelbedürftige Spürnase wird ein Lebensplatz am Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Lilly (vier Jahre) ist eine freundliche, kluge Hündin mit großem Potenzial. Sie ist lernwillig, aber noch etwas unsicher. Für die aufgeweckte Hündin werden rasseerfahrene Hundehalter gesucht, die ihr mit Ruhe und Geduld Sicherheit schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Der aktive Rüde Pommes (fünf Jahre) liebt seine Menschen über alles. Er kennt die Grundkommandos und läuft brav an der Leine. Gesucht wird ein kinderloses Zuhause bei erfahrenen Haltern, die ihn fördern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Luzia (ein Jahr) wurde frei laufend gefunden. Die Kaninchendame zeigt sich seit ihrer Ankunft im TierQuarTier Wien zutraulich und friedlich. Nun ist sie auf der Suche nach einem Neuanfang. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mit Artgenossen kommt Teddy (neun Jahre) gut aus. Allerdings überfordert es ihn, mit zwei Personen im selben Haushalt zu leben. Der anhängliche Vierbeiner wartet sehnsüchtig auf ein Zuhause bei einer alleinstehenden Hundehalterin, die am Land lebt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anfangs ist Charly (zwölf Jahre) etwas skeptisch und nähert sich Fremden vorsichtig. Für den spazierfreudigen Rüden, dem kurze Kuscheleinheiten reichen, wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lari (acht Jahre) wartet auf Hundehalter, die ihm Zeit zur Eingewöhnung geben. Der entzückende Mischling ist blind und bewegt sich daher vorsichtig. Ein barrierefreier, ruhiger Platz mit Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Pflaumi (ein Jahr) wurde in einem Karton herzlos im Stiegenhaus zurückgelassen. Das liebe Meerschweinchen wartet geduldig im TierQuarTier auf ein artgerechtes Zuhause bei einer Meerschweinchenfamilie. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Der freundliche Cowboy (drei Jahre) ist ein aktiver Rüde, der in ungewohnten Situationen jedoch unsicher reagieren kann. Der Vierbeiner wünscht sich erfahrene Menschen mit ruhiger und konsequenter Führung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tobi wartet auf geduldige, erfahrene Hundehalter, die ihm ausreichend Zeit zum Kennenlernen sowie zur Eingewöhnung geben und ihn keinesfalls bedrängen. Er ist ein Einzelgänger und möchte daher alleiniger Prinz in seinem neuen Zuhause sein. Wer möchte den achtjährigen Dackel-Mischling kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter 0664/283 00 23