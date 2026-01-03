Kampagne gegen Alkolenker rittert um Staatspreis

Nackte Zahlen zeigen nur geringen Unterschied

Schaut man auf die nackten Zahlen, zeigt sich leider nur ein geringer Unterschied. Im Jahr 2024 gab es in Tirol mehr als 280 Verkehrsunfälle mit Verletzten, bei denen als Hauptunfallursache eine Beeinträchtigung durch Alkohol und/oder Drogen festgestellt wurde. Im vergangenen Jahr waren es bis zum Stichtag kurz vor Weihnachten mehr als 260 Unfälle. Ernüchternd ist auch eine Studie, aus der hervorgeht, dass Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss nach wie vor weit verbreitet ist.