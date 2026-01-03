Ansprüche verfallen: Lkw-Fahrer verlor viel Geld

Kollektivverträge mit unterschiedlichen Fristen

Die Arbeiterkammer weist daher in diesem Zusammenhang auf die weitreichenden Folgen hin, die Verfallsklauseln haben können. So kommt es häufig vor, dass zwar geleistete, aber nicht bezahlte Überstunden nach dem Ablauf von wenigen Monaten nicht mehr verlangt und in weiterer Folge auch nicht mehr eingeklagt werden können. Ansprüche müssen nämlich rechtzeitig beim Dienstgeber eingefordert werden. Die dafür notwendige Form ist je nach Kollektivvertrag unterschiedlich – zumeist hat die Geltendmachung schriftlich zu erfolgen. Das kann z.B. per eingeschriebenem Brief sein. Die Fristen in den einzelnen Kollektivverträgen sind ebenfalls unterschiedlich lang.