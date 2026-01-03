Flammeninferno: ER ist der Held von Crans-Montana

Ein Feuerwehrmann, den er um Hilfe bat, habe ihn laut seiner Aussage mit den Worten „Wir kümmern uns darum“ stehen gelassen und sei weggegangen. Campolo wartete jedoch nicht: Mit einem Passanten brach er die Tür eigenhändig auf und befreite die Eingeschlossenen. Diese Aussage hat er bereits offiziell zu Protokoll der Kantonspolizei gegeben. „Mir geht es sehr gut, Gott sei Dank“, sagte Campolo jetzt. Aber er denke an die anderen – und an die vielen jungen Mädchen, die er gesehen habe. Und die jetzt wohl teilweise unter den Opfern sind.