007-Fans aufgepasst!

Wird der Brite Tom Payne der neue James Bond?

Adabei-TV Clips
03.01.2026 06:00
0 Kommentare

Vom Zombie-Jäger zum Geheimagenten? Tom Payne verrät, ob er lieber selbst James Bond spielen oder den Bösewicht geben würde. Mit seiner überraschend ehrlichen Antwort heizt der ‘Walking Dead‘-Star die Spekulationen unter den Fans ordentlich an. Mehr dazu im Video. 

Weitere Videos
Kilos purzeln
Ozempic-Hype nimmt kein Ende: Hollywood halbiert
Adabei-TV Clips
Unsere Stars rund um Lilian Klebow feierten mit Vorsätzen und Traditionen ins neue Jahr hinein.
Prosit 2026
Diese Vorsätze und Bräuche haben unsere Stars
Adabei Österreich
Rückblick auf 2025
VIP-Liebesdramen: Zwischen Herzschmerz & Happy End
Adabei-TV Clips
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf