Straßenverkehr forderte im Vorjahr hohen Blutzoll

Handy-Ablenkung kostet Leben

„Wer am Steuer mit dem Handy telefoniert oder SMS schreibt, der agiert ähnlich wie alkoholisierte Lenker“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. In NÖ zeigte die Unfallbilanz zuletzt im Jahr 2016 eine ähnlich hohe Zahl an Todesopfern, damals waren es 112. Dass die Zahl 2025 wieder derart gestiegen ist, sei dramatisch. „Verkehrsunfälle reißen Menschen aus dem Leben, verursachen bei Angehörigen unermessliches Leid“, so Gratzer. Die meisten tödlichen Unfälle passieren aber nicht – wie oftmals vermutet – auf Autobahnen, sondern auf Bundes- und Landstraßen.