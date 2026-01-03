Wiener AMS-Chefin ist vorsichtig optimistisch

Diese Zahl schwebt aktuell über dem Wiener Arbeitsmarkt: 13,2 Prozent. Keine andere Region wies im Dezember 2025 eine höhere AMS-Arbeitslosenquote auf. Zum Vorjahr legte sie um 0,4 Prozentpunkte zu – stärker als im Bundesschnitt. Österreichweit liegt die Quote bei 8,4 Prozent. Wien zieht davon. Nach oben.