Wiener AMS-Chefin ist vorsichtig optimistisch

Wiens Arbeitsmarkt startet mit einem schweren Rucksack ins neue Jahr. Die Hauptstadt hat die höchste Arbeitslosenquote.
Diese Zahl schwebt aktuell über dem Wiener Arbeitsmarkt: 13,2 Prozent. Keine andere Region wies im Dezember 2025 eine höhere AMS-Arbeitslosenquote auf. Zum Vorjahr legte sie um 0,4 Prozentpunkte zu – stärker als im Bundesschnitt. Österreichweit liegt die Quote bei 8,4 Prozent. Wien zieht davon. Nach oben.
