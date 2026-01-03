Tournee: ÖSV-Adler bekamen üble Hassnachrichten

„Wir haben uns darüber lustig gemacht“

Hörl dazu: „Das war schon hart, weil wir einige Hassnachrichten bekamen.“ Das Trio weiß zum Glück damit umzugehen. „Wir haben uns darüber lustig gemacht nach dem Motto: Wer kriegt die schlimmeren Nachrichten“, kann Tschofenig inzwischen darüber lachen. Auch Hörl sieht es entspannt: „Meistens bekomme ich nette Glückwünsche. Solange die überwiegen, ist alles gut.“