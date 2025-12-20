Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anfrage gab es schon

Wechselt US-Star die Sportart? Fans begeistert

Sport-Mix
20.12.2025 19:33

Star-Basketballerin Sophie Cunningham könnte bald im Wrestling-Ring zu sehen sein – und ihre Fans würde das begeistern. Einen ersten Kontakt soll es bereist gegeben haben.

0 Kommentare

„Ich bin damit groß geworden. WWE, Baby!“, sagte Cunningham in der neuesten Folge ihres Podcasts „Show Me Something“. „Meine Schwester Lindsey und ich haben ständig gewrestelt. Unsere Eltern mussten das dann immer kommentieren.“ Besonders angetan haben es ihr damals die Superstars Kane, Hulk Hogan und John Cena.

Außerdem habe sie sogar schon die WWE kontaktiert. „Sie haben mich gefragt“, verriet Cunningham, die einen Wechsel in der Offseason ihres WNBA-Team oder nach dem Karriereende für durchaus möglich hält.

Fans wären „total aus dem Häuschen“
Denn für steht schon jetzt fest: Ihre Fans wären „total aus dem Häuschen“, wenn sie eine zweite Karriere bei der WWE starten würde. David McLane, Gründer und Miteigentümer von Women of Wrestling (WOW), bezeichnete Cunningham aufgrund ihres Auftretens jedenfalls als ideale Kandidatin für den Ring.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
286.599 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.948 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
134.328 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Sport-Mix
Anfrage gab es schon
Wechselt US-Star die Sportart? Fans begeistert
Premiere auf krone.tv
3BEAT LIVESTREAM: Spiele in Konferenzschaltung
Heute auf krone.tv
Polster und Herzog strapazieren die Lachmuskeln
Für den guten Zweck:
LIVE: Legenden geigen in Hard beim Bandenzauber!
Doppelter Kieferbruch
Knock-out! Anthony Joshua schickt Paul zu Boden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf