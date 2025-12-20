Wechselt US-Star die Sportart? Fans begeistert

Fans wären „total aus dem Häuschen“

Denn für steht schon jetzt fest: Ihre Fans wären „total aus dem Häuschen“, wenn sie eine zweite Karriere bei der WWE starten würde. David McLane, Gründer und Miteigentümer von Women of Wrestling (WOW), bezeichnete Cunningham aufgrund ihres Auftretens jedenfalls als ideale Kandidatin für den Ring.