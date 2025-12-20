Wechselt US-Star die Sportart? Fans begeistert

Star-Basketballerin Sophie Cunningham könnte bald im Wrestling-Ring zu sehen sein – und ihre Fans würde das begeistern. Einen ersten Kontakt soll es bereist gegeben haben.
„Ich bin damit groß geworden. WWE, Baby!“, sagte Cunningham in der neuesten Folge ihres Podcasts „Show Me Something“. „Meine Schwester Lindsey und ich haben ständig gewrestelt. Unsere Eltern mussten das dann immer kommentieren.“ Besonders angetan haben es ihr damals die Superstars Kane, Hulk Hogan und John Cena.
Außerdem habe sie sogar schon die WWE kontaktiert. „Sie haben mich gefragt“, verriet Cunningham, die einen Wechsel in der Offseason ihres WNBA-Team oder nach dem Karriereende für durchaus möglich hält.
Fans wären „total aus dem Häuschen“
Denn für steht schon jetzt fest: Ihre Fans wären „total aus dem Häuschen“, wenn sie eine zweite Karriere bei der WWE starten würde. David McLane, Gründer und Miteigentümer von Women of Wrestling (WOW), bezeichnete Cunningham aufgrund ihres Auftretens jedenfalls als ideale Kandidatin für den Ring.
