Ex-Liverpool-Coach könnte Österreicher befördern!

Anfrage gab es schon
Der Kärntner Hubert Auer, ehemaliger Profi und auch Ex-Goalie-Trainer der Oberösterreicher, steht in der Glitzerwelt von Saudi Arabien vor der Beförderung. Bei Erstligist Al-Qadsiah hatte der 44-Jährige bisher die U21 über. Wieso sein Klub auf bezahlte Inder setzen muss und wofür dieser 800 Millionen Euro ausgeben wird. Und: Auer erklärt die Unterschiede im Nachwuchs zu Österreich.
Die Flüge in die Heimat waren gebucht, Weihnachten in Oberkärnten bei der Family fixiert. Doch heuer wird Hubert Auer den Heiligen Abend erstmals nicht in Oberamlach verbringen. Denn dem am 19. Dezember 44 Jahre alt gewordenen Tormanntrainer winkt eine Beförderung!
