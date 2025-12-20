Ex-Liverpool-Coach könnte Österreicher befördern!

Der Kärntner Hubert Auer, ehemaliger Profi und auch Ex-Goalie-Trainer der Oberösterreicher, steht in der Glitzerwelt von Saudi Arabien vor der Beförderung. Bei Erstligist Al-Qadsiah hatte der 44-Jährige bisher die U21 über. Wieso sein Klub auf bezahlte Inder setzen muss und wofür dieser 800 Millionen Euro ausgeben wird. Und: Auer erklärt die Unterschiede im Nachwuchs zu Österreich.