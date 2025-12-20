„Pacult, Ogris, Wohlfahrt – alles kein Problem“

Horst Hrubesch im sportkrone.at-Video-Talk! Das einstige „Kopfballungeheuer“ spricht mit Michael Fally über seine Fitness, seine Einsatzminuten beim Legendencup in Hard in Vorarlberg, seine Erfahrungen mit Ernst Happel und jene mit Peter Pacult, Andi Ogris und Franz Wohlfahrt (alles im Video oben).