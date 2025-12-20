Der Säumel-Nachfolger soll bereits feststehen

Die Tage der Ungewissheit gehen bei Sturm zu Ende. Der Meister, der aufgrund des Machtkampfs in der sportlichen Führungsebene turbulente Zeiten durchlebt, wird Trainer Jürgen Säumel ablösen. Am Montag soll es offiziell werden. Sein Nachfolger soll bereits feststehen. Nur eine zu hohe Ablöseforderung könnte den Deal noch platzen lassen.