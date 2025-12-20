Der Säumel-Nachfolger soll bereits feststehen

Weihnachtsschwimmer machen Genf wieder unsicher
Die Tage der Ungewissheit gehen bei Sturm zu Ende. Der Meister, der aufgrund des Machtkampfs in der sportlichen Führungsebene turbulente Zeiten durchlebt, wird Trainer Jürgen Säumel ablösen. Am Montag soll es offiziell werden. Sein Nachfolger soll bereits feststehen. Nur eine zu hohe Ablöseforderung könnte den Deal noch platzen lassen.
Die Entscheidung im Machtkampf bei Sturm ist laut „Krone“-Informationen gefallen. Sportchef Michael Parensen darf im Amt bleiben, Jürgen Säumel muss seinen Trainersessel räumen. Präsident Christian Jauk soll den Obersteirer bereits über sein Aus informiert haben. Eine schöne Bescherung für Säumel, der Sturm trotz Abgängen zum Meistertitel geführt hat und seine Mannschaft als Dritter übergibt.
