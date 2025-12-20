Vorteilswelt
Hohe Ablöse fällig

Der Säumel-Nachfolger soll bereits feststehen

Steiermark
20.12.2025 20:00
Auch der Meistertitel konnte Jürgen Säumel nicht vor der Ablöse retten.
Auch der Meistertitel konnte Jürgen Säumel nicht vor der Ablöse retten.

Die Tage der Ungewissheit gehen bei Sturm zu Ende. Der Meister, der aufgrund des Machtkampfs in der sportlichen Führungsebene turbulente Zeiten durchlebt, wird Trainer Jürgen Säumel ablösen. Am Montag soll es offiziell werden. Sein Nachfolger soll bereits feststehen. Nur eine zu hohe Ablöseforderung könnte den Deal noch platzen lassen.

0 Kommentare

Die Entscheidung im Machtkampf bei Sturm ist laut „Krone“-Informationen gefallen. Sportchef Michael Parensen darf im Amt bleiben, Jürgen Säumel muss seinen Trainersessel räumen. Präsident Christian Jauk soll den Obersteirer bereits über sein Aus informiert haben. Eine schöne Bescherung für Säumel, der Sturm trotz Abgängen zum Meistertitel geführt hat und seine Mannschaft als Dritter übergibt.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Porträt von Georg Kallinger
Georg Kallinger
Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
Steiermark

