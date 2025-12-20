Verschüttetes Getränk wurde Lenker zum Verhängnis

Als der Einheimische gegen 11.15 Uhr durch den Perjentunnel in Richtung Vorarlberg fuhr und einen Schluck von seinem heißen Getränk nehmen wollte, rutschte ihm dieses aus der Hand. Daraufhin versuchte der 43-Jährige laut Polizei, den Becher zu fangen, und verriss dabei das Lenkrad. Das Auto prallte gegen die Tunnelwand.