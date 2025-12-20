Verschüttetes Getränk wurde Lenker zum Verhängnis

Wechselt US-Star die Sportart? Fans begeistert
Ein kurioser Grund führte am Samstag im Tiroler Oberland zu einem Unfall im Perjentunnel. Ein Missgeschick mit einem Heißgetränk ließ einen Autolenker (43) in die Tunnelwand krachen.
Als der Einheimische gegen 11.15 Uhr durch den Perjentunnel in Richtung Vorarlberg fuhr und einen Schluck von seinem heißen Getränk nehmen wollte, rutschte ihm dieses aus der Hand. Daraufhin versuchte der 43-Jährige laut Polizei, den Becher zu fangen, und verriss dabei das Lenkrad. Das Auto prallte gegen die Tunnelwand.
Der Fahrer zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung versorgte ihn zunächst vor Ort und brachte ihn dann ins Krankenhaus.
