Ehrenmörder fordert jetzt eigene Abschiebung

„Krone“: Hätte Hikmatullah S. das Verbrechen an seiner Schwester in seinem Geburtsland, unter der Herrschaft des Taliban-Regimes, begangen – welche Strafe würde ihm drohen?

Petra Ramsauer: Vermutlich eine sehr geringe – oder vielleicht sogar gar keine. Denn ein Mord „aus Gründen der Familienehre“ galt sogar schon vor der Machtergreifung der Taliban als strafmildernd. Jetzt muss man davon ausgehen, dass diesbezüglich kaum noch Unrechtsbewusstsein besteht. Wir hören nun von einer großen Zunahme sogenannter Ehrenmorde in dem Land. Werden derartige Taten nicht angezeigt – vorwiegend in ländlichen Gebieten soll das so sein – dann kommt es zu keinen Ermittlungen oder gar Gerichtsprozessen.