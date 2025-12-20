Kärntner Sängerinnen träumen von großer ESC-Bühne

Aus mehr als 500 Einsendungen wählte eine Fachjury 30 Künstlerinnen und Künstler aus, die zum Live-Casting ins ORF-Zentrum geladen wurden. Am Ende blieben zwölf Acts übrig – sie treten nun in der Castingshow „Vienna Calling“ gegeneinander an, um Österreich beim Eurovision Song Contest 2026 zu vertreten. Unter den Auserwählten: die Kärntnerinnen Julia Steen und Werner Bamlak.