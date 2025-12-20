Kärntner Sängerinnen träumen von großer ESC-Bühne

LIVE: RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen
Deutsche Bundesliga
Große Bühne, große Träume: Die Kärntnerinnen Bamlak Werner und Julia Steen gehen ins Rennen, um Österreich 2026 beim Eurovision Song Contest (ESC) zu vertreten. Die „Krone“ hat mit den Sängerinnen über Musik, Konkurrenz und ihre Songs gesprochen.
Aus mehr als 500 Einsendungen wählte eine Fachjury 30 Künstlerinnen und Künstler aus, die zum Live-Casting ins ORF-Zentrum geladen wurden. Am Ende blieben zwölf Acts übrig – sie treten nun in der Castingshow „Vienna Calling“ gegeneinander an, um Österreich beim Eurovision Song Contest 2026 zu vertreten. Unter den Auserwählten: die Kärntnerinnen Julia Steen und Werner Bamlak.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.