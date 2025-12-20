Navi lotste Urlauber auf vereiste Forststraße

Ein Tourist wollte eigentlich ins Ski-Paradies Zauchensee. Doch bei der Hinfahrt am Freitag ließ er sich von der Technik in die Irre führen: Das Navigationsgerät führte ihn nämlich auf eine vereiste Forststraße in 1600 Metern Seehöhe. Feuerwehrleute wurden zu Rettern in der Not.
Gerade im Urlaub sollte man als Lenker nicht immer blind auf das Navigationsgerät vertrauen. Das musste nun auch ein Urlauber im Pongau lernen. Der Mann wollte am Freitagnachmittag eigentlich mit seinem Auto nach Zauchensee fahren. Doch sein Navi lotste ihn auf eine gefährliche Forststraße mit tief winterlichen Bedingungen – bis hinauf auf 1600 Metern Seehöhe.
Nahe der Lackenalm im Gemeindegebiet von Altenmarkt konnte der Autofahrer gar nicht mehr weiter – weder vor noch zurück. Die Fahrbahn war zu vereist. Daraufhin schlug der Mann gegen 18 Uhr Alarm. Zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten nach Einbruch der Dunkelheit aus und erreichten den in Not geratenen Urlauber. Gemeinsam konnten die Ehrenamtlichen ihn und seinen Wagen wieder sicher ins Tal bringen.
