Navi lotste Urlauber auf vereiste Forststraße

Nahe der Lackenalm im Gemeindegebiet von Altenmarkt konnte der Autofahrer gar nicht mehr weiter – weder vor noch zurück. Die Fahrbahn war zu vereist. Daraufhin schlug der Mann gegen 18 Uhr Alarm. Zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten nach Einbruch der Dunkelheit aus und erreichten den in Not geratenen Urlauber. Gemeinsam konnten die Ehrenamtlichen ihn und seinen Wagen wieder sicher ins Tal bringen.