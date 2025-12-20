Spielzeugauto ließ Garage in Flammen aufgehen

Wechselt US-Star die Sportart? Fans begeistert
Anfrage gab es schon
Zwei Feuerwehren wurden am Tiroler Achensee am Samstagnachmittag zu einem Brand alarmiert. In Eben hatte sich der Akku eines Spielzeuges beim Aufladen entzündet und einen Brand in einer Garage verursacht.
Wie die Polizei berichtet, brach der Brand gegen 15.20 Uhr in der Garage eines Einfamilienhauses in Eben aus. Darin war der Akku eines ferngesteuerten Autos zum Laden angesteckt. Durch einen technischen Defekt dürfte er Feuer gefangen haben, das in der Folge auf die Umgebung übergriff.
Die Feuerwehren von Eben und Pertisau konnten den Brand rasch löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann vorerst nicht beziffert werden.
