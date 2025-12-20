Spielzeugauto ließ Garage in Flammen aufgehen

Wie die Polizei berichtet, brach der Brand gegen 15.20 Uhr in der Garage eines Einfamilienhauses in Eben aus. Darin war der Akku eines ferngesteuerten Autos zum Laden angesteckt. Durch einen technischen Defekt dürfte er Feuer gefangen haben, das in der Folge auf die Umgebung übergriff.