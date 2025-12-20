Neuer Zahnstocher-Trend treibt Schulen in Wahnsinn

Die Schulen finden das weniger lustig. „Ein paar Lehrkräfte sind zu mir gekommen und haben mir gemeldet, dass vermehrt Kinder gerade aus der siebten und achten Klasse mit Zahnstochern in den Mundwinkeln im Klassenzimmer saßen – wie kleine Cowboys“, berichtet Harald Kraus, kommissarischer Schulleiter der Carl-Linde-Realschule in München, im Bayerischen Rundfunk.