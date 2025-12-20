Egle/Kipp gewinnen Weltcup in Lake Placid

„Wir haben die Woche über sehr gut gearbeitet und heute unsere besten Läufe ausgepackt. Die Trainer machen einen super Job, wir fühlen uns am Schlitten im Moment extrem wohl“, sagte Selina Egle. Anschließend waren auf der US-Bahn die Männer im Einsitzer im Einsatz, als Abschluss fanden auch noch die Mixed-Rennen statt.