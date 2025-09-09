So navigieren Sie Ihr Kind durch die Schulwochen

Doch nicht nur der Kopf braucht Aufmerksamkeit – der Bauch sendet ebenfalls wichtige Signale. „Bauchschmerzen sind bei Kindern oft ein Hinweis auf Leistungsdruck, soziale Konflikte oder Ängste“, betont Mag. Mayerhofer. Überforderung im Schulalltag oder Spannungen im familiären Umfeld können sich ebenso körperlich bemerkbar machen.

Manchmal steckt hinter den Schmerzen auch der Wunsch nach Nähe und Aufmerksamkeit. Weil selbst scheinbar harmlose Veränderungen für den Sprössling große innere Unruhe bedeuten können – und sich diese nicht selten in Bauchweh, Schlafproblemen oder Rückzug äußert.