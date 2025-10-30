„Desaströser Abend“ für Slot – Kapitel zu Ende?

Von einem „desaströsen Abend“ schrieb die englische „Sun“ nach Liverpools 0:3-Pleite im League Cup gegen Oliver Glasners Crystal Palace. Dennoch sollen die „Reds“ Trainer Arne Slot laut Transfer-Experte Fabrizio Romano weiterhin vertrauen.
„Slots riskantes Spiel mit einer jungen Mannschaft ging grandios nach hinten los“, schrieb die „Sun“ nach der Partie am Mittwochabend. Während Slot im Vergleich zur Niederlage gegen Brentford am Samstag zehn Änderungen vornahm, mussten einige Routiniers zusehen. Für das englische Boulevardblatt unverständlich: „Auch wenn sie nicht in Bestform sind, ist es klug, Spieler wie Mo Salah und Virgil van Dijk auf der Bank zu haben. Doch der Niederländer Slot hatte ihnen aus unerfindlichen Gründen eine Pause gegönnt.“
Klub-Führung steht hinter Slot
Von den letzten sieben Pflichtspielen hat der amtierende Premier-League-Meister sechs verloren. Dennoch habe der Klub nicht vor, Slot vor die Tür zu setzen, ist sich Insider Romano sicher. „Die Klub-Führung ist hundertprozentig überzeugt, dass Arne Slot der beste Trainer ist, um mit dieser Situation umzugehen“, so der Italiener.
Natürlich sei die Saison bislang nicht so verlaufen, wie sich die Fans und der Verein es gewünscht hätten, jedoch wolle man Slot die Zeit geben, die es braucht, um den Kader mit den Neuzugängen einzuspielen, Veränderungen vorzunehmen und zur Einstellung der letzten Saison zurückzufinden. Die nächste Chance, es besser zu machen, bietet sich den „Reds“ bereits am Samstag, wenn Aston Villa an der Anfield Road gastiert ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.