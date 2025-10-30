Vorteilswelt
Glasner vertieft Krise

„Desaströser Abend“ für Slot – Kapitel zu Ende?

Fußball International
30.10.2025 06:48
Arne Slot steckt mit seinen „Reds“ tief in der Krise.
Arne Slot steckt mit seinen „Reds“ tief in der Krise.(Bild: AP/Jon Super)

Von einem „desaströsen Abend“ schrieb die englische „Sun“ nach Liverpools 0:3-Pleite im League Cup gegen Oliver Glasners Crystal Palace. Dennoch sollen die „Reds“ Trainer Arne Slot laut Transfer-Experte Fabrizio Romano weiterhin vertrauen.

„Slots riskantes Spiel mit einer jungen Mannschaft ging grandios nach hinten los“, schrieb die „Sun“ nach der Partie am Mittwochabend. Während Slot im Vergleich zur Niederlage gegen Brentford am Samstag zehn Änderungen vornahm, mussten einige Routiniers zusehen. Für das englische Boulevardblatt unverständlich: „Auch wenn sie nicht in Bestform sind, ist es klug, Spieler wie Mo Salah und Virgil van Dijk auf der Bank zu haben. Doch der Niederländer Slot hatte ihnen aus unerfindlichen Gründen eine Pause gegönnt.“

Lesen Sie auch:
Crystal Palace gewann zum dritten Mal in dieser Saison gegen den FC Liverpool.
Meister ohne Antworten
Hattrick! Glasner bleibt Liverpools Gruselgegner
29.10.2025

Klub-Führung steht hinter Slot
Von den letzten sieben Pflichtspielen hat der amtierende Premier-League-Meister sechs verloren. Dennoch habe der Klub nicht vor, Slot vor die Tür zu setzen, ist sich Insider Romano sicher. „Die Klub-Führung ist hundertprozentig überzeugt, dass Arne Slot der beste Trainer ist, um mit dieser Situation umzugehen“, so der Italiener.

Zum dritten Mal in dieser Saison musste sich Slot (l.) Oliver Glasner geschlagen geben.
Zum dritten Mal in dieser Saison musste sich Slot (l.) Oliver Glasner geschlagen geben.(Bild: AP/Jon Super)

Natürlich sei die Saison bislang nicht so verlaufen, wie sich die Fans und der Verein es gewünscht hätten, jedoch wolle man Slot die Zeit geben, die es braucht, um den Kader mit den Neuzugängen einzuspielen, Veränderungen vorzunehmen und zur Einstellung der letzten Saison zurückzufinden. Die nächste Chance, es besser zu machen, bietet sich den „Reds“ bereits am Samstag, wenn Aston Villa an der Anfield Road gastiert ...

