Neue Ermittlungen gegen Benkos Manager-Marionetten

Benko als angeblicher Anstifter

Mittendrin statt nur dabei ist René Benko als angeblicher Anstifter seiner mutmaßlichen Manager-Marionetten. Gleich vorweg: Beim Anblick der Zahlen, zu denen die Kriminalisten ermitteln, dürften einigen von Benkos Handlangern zuletzt das Herz in die Hose gerutscht sein, als sie die offiziellen Verständigungen der Signa-Staatsanwälte erhalten haben. Es geht um dreistellige Millionenbeträge.