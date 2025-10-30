Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener fehlte

Vierte Pleite in Folge für Pöltls Toronto Raptors

US-Sport
30.10.2025 07:32
Kevin Durant steuerte 31 Punkte bei.
Kevin Durant steuerte 31 Punkte bei.(Bild: AFP/KEVIN SOUSA)

Ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) zum vierten Mal in Serie in der National Basketball Association (NBA) verloren. Der 30-jährige Center fehlte beim 121:139 gegen die Houston Rockets wegen Rückenproblemen, die ihn auch schon in der Saisonvorbereitung geplagt hatten. Das Team des Wieners hält nach fünf Partien weiterhin bei nur einem Sieg.

0 Kommentare

Gegen die Rockets um Topscorer Kevin Durant (31 Punkte) waren die Raptors vor allem am Rebound deutlich unterlegen. 22:53 lautete das Verhältnis aus ihrer Sicht. Scottie Barnes war mit 31 Zählern der erfolgreichste Werfer für Toronto. Brandon Ingram steuerte bei seinem 500. Einsatz in der regulären NBA-Saison 29 Punkte bei. Am Freitag sind die Kanadier bei den Cleveland Cavaliers zu Gast, die in Boston eine 105:125-Pleite gegen die Celtics einstecken mussten.

Triple-Double von Jokic auch in vierter Saisonpartie
Nikola Jokic verbuchte auch in der vierten Saisonpartie der Denver Nuggets ein Triple-Double. Beim 122:88 gegen die New Orleans Pelicans wies die Statistik 21 Zähler, zwölf Rebounds und zehn Assists für den Center aus. Weiterhin ungeschlagen sind die Chicago Bulls (4:0) nach einem 126:113 gegen die Sacramento Kings. Indes bedeutete ein 105:107 der Indiana Pacers bei den Dallas Mavericks, dass der Finalist der vergangenen Saison auch nach vier Spielen noch immer auf den ersten Sieg wartet.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
177.918 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.585 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
129.918 mal gelesen
Mehr US-Sport
Wiener fehlte
Vierte Pleite in Folge für Pöltls Toronto Raptors
Raimann und Co. kommen
Über Million Ticketanfragen für NFL in Berlin
NHL
Kasper siegt mit Detroit, Rossi verliert mit Wild
Fan stürzt von Tribüne
Tragödie überschattet NHL-Meilenstein von Crosby
Bei Pöltls Ex-Klub
Dritte Niederlage in Folge für die Toronto Raptors

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf