Vierte Pleite in Folge für Pöltls Toronto Raptors

Ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) zum vierten Mal in Serie in der National Basketball Association (NBA) verloren. Der 30-jährige Center fehlte beim 121:139 gegen die Houston Rockets wegen Rückenproblemen, die ihn auch schon in der Saisonvorbereitung geplagt hatten. Das Team des Wieners hält nach fünf Partien weiterhin bei nur einem Sieg.
Gegen die Rockets um Topscorer Kevin Durant (31 Punkte) waren die Raptors vor allem am Rebound deutlich unterlegen. 22:53 lautete das Verhältnis aus ihrer Sicht. Scottie Barnes war mit 31 Zählern der erfolgreichste Werfer für Toronto. Brandon Ingram steuerte bei seinem 500. Einsatz in der regulären NBA-Saison 29 Punkte bei. Am Freitag sind die Kanadier bei den Cleveland Cavaliers zu Gast, die in Boston eine 105:125-Pleite gegen die Celtics einstecken mussten.
Triple-Double von Jokic auch in vierter Saisonpartie
Nikola Jokic verbuchte auch in der vierten Saisonpartie der Denver Nuggets ein Triple-Double. Beim 122:88 gegen die New Orleans Pelicans wies die Statistik 21 Zähler, zwölf Rebounds und zehn Assists für den Center aus. Weiterhin ungeschlagen sind die Chicago Bulls (4:0) nach einem 126:113 gegen die Sacramento Kings. Indes bedeutete ein 105:107 der Indiana Pacers bei den Dallas Mavericks, dass der Finalist der vergangenen Saison auch nach vier Spielen noch immer auf den ersten Sieg wartet.
