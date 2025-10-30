Vierte Pleite in Folge für Pöltls Toronto Raptors

Triple-Double von Jokic auch in vierter Saisonpartie

Nikola Jokic verbuchte auch in der vierten Saisonpartie der Denver Nuggets ein Triple-Double. Beim 122:88 gegen die New Orleans Pelicans wies die Statistik 21 Zähler, zwölf Rebounds und zehn Assists für den Center aus. Weiterhin ungeschlagen sind die Chicago Bulls (4:0) nach einem 126:113 gegen die Sacramento Kings. Indes bedeutete ein 105:107 der Indiana Pacers bei den Dallas Mavericks, dass der Finalist der vergangenen Saison auch nach vier Spielen noch immer auf den ersten Sieg wartet.