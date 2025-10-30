Sachbeschädigung: 42 Aktivisten in Wien angeklagt

Ermittlungen mindestens seit 2023

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie schwerer Sachbeschädigung waren 2023 nach einer Protestwelle im November bekannt geworden. Dabei hatten sich die Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Sand-Superkleber-Mischung – sogenannten „Mumienhänden“ – unter anderem am Wiener Ring und auf der Südautobahn (A2) festbetoniert. Die Feuerwehr musste mehrere Protestierende von der Fahrbahn schremmen. „Die Proteste haben damit ein neues Level erreicht“, hatte Judith Ziska von der Staatsanwaltschaft Wien gesagt. Zahlreiche NGOs übten Kritik an dem Verfahren, die verschärfte Gangart der Justiz sorgte auch für mehrere parlamentarische Anfragen.