Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Letzte Generation“

Sachbeschädigung: 42 Aktivisten in Wien angeklagt

Wien
30.10.2025 07:31
Die Staatsanwaltschaft Wien hat 42 ehemalige Mitglieder der Klimaschutzbewegung „Letzte ...
Die Staatsanwaltschaft Wien hat 42 ehemalige Mitglieder der Klimaschutzbewegung „Letzte Generation“ angeklagt (Archivbild).(Bild: Letzte Generation Österreich, Krone KREATIV)

Die Wiener Staatsanwaltschaft hat 42 ehemalige Mitglieder der Bewegung „Letzte Generation“ angeklagt. Der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung ist vom Tisch, jetzt geht es um Sachbeschädigung, wie Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte.

0 Kommentare

Ein Aktivist aus der Gruppe der Hauptbeschuldigten muss sich laut dem Strafantrag auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er soll bei einer Aktion im Oktober 2023 vor dem Landhaus in St. Pölten einen einschreitenden Polizisten durch das Herumreißen eines präparierten Feuerlöschers zu Sturz gebracht haben. Aufgelistet wird unter anderem auch eine Protestaktion mit Hundekot vor der ÖVP-Parteizentrale im Jänner.

42 Personen stehen vor Gericht. Die Anklagen dienten „nur zur Abschreckung von zivilgesellschaftlichem Engagement“, sagte die ehemalige Sprecherin der „Letzten Generation“, Marina Hagen-Canaval. Man sei bereit, für die Proteste Konsequenzen zu tragen, allerdings müsste sich auch „eine untätige Regierung“ diesen stellen.

„Die Staatsanwaltschaft hat nun selbst eingesehen, dass es sich bei den Klimaprotesten um Sachbeschädigungen handelt – nicht um die Aktivitäten einer kriminellen Vereinigung“, sagte Rechtsanwalt Paul Kessler aus dem Team der Verteidigerinnen und Verteidiger. Die Vorwürfe seien „maßlos überzogen“. Anwalt Ralf Niederhammer forderte einen „nüchternen und sachlichen Prozess“.

Lesen Sie auch:
Die Verhandlung rund um das Aufenthaltsverbot gegen die deutsche Klimaaktivistin Anja Windl geht ...
„Störung der Ruhe“
Gericht entscheidet: Hält Bleibeverbot für Windl?
23.10.2025
„Keine Perspektive“
Ausgeklebt! Letzte Generation kündigt Rückzug an
06.08.2024

Ermittlungen mindestens seit 2023
Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie schwerer Sachbeschädigung waren 2023 nach einer Protestwelle im November bekannt geworden. Dabei hatten sich die Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Sand-Superkleber-Mischung – sogenannten „Mumienhänden“ – unter anderem am Wiener Ring und auf der Südautobahn (A2) festbetoniert. Die Feuerwehr musste mehrere Protestierende von der Fahrbahn schremmen. „Die Proteste haben damit ein neues Level erreicht“, hatte Judith Ziska von der Staatsanwaltschaft Wien gesagt. Zahlreiche NGOs übten Kritik an dem Verfahren, die verschärfte Gangart der Justiz sorgte auch für mehrere parlamentarische Anfragen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
6° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
8° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
6° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
177.918 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.585 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
129.918 mal gelesen
Mehr Wien
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
„Letzte Generation“
Sachbeschädigung: 42 Aktivisten in Wien angeklagt
Zu Notfall-Super-GAU
Intensivarzt: „Hoffen, dass der Patient überlebt“
Ermittlungserfolg
Detektiv erkannte Diebe in der „Krone“, griff ein
Skandal spitzt sich zu
Sexueller Missbrauch auch in Wiener SOS-Kinderdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf