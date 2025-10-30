Farrell packt über Horror-Drehtag mit Cruise aus

46 Versuche für einen Satz

Zumindest schaffte er es bis vor die Kamera. Die erste Szene hatte er gleich mit Cruise – und war völlig neben der Spur. Seine erste Zeile bekam er einfach nicht hin, trotz 46 Versuchen! Sie lautete (übersetzt): „Ich bin sicher, Sie alle haben das grundlegende Paradoxon der Präverbrechens-Methodik verstanden.“ Doch das war seiner Zunge und seinem benebelten Kopf einfach zu schwer.