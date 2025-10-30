Vorteilswelt
„War nicht glücklich“

Farrell packt über Horror-Drehtag mit Cruise aus

Society International
30.10.2025 08:15
Colin Farrell erinnerte sich in einem Interview an einen Horror-Drehtag mit Tom Cruise zurück.
Colin Farrell erinnerte sich in einem Interview an einen Horror-Drehtag mit Tom Cruise zurück. „Tom war nicht happy mit mir“, gab der Hollywoodstar zu.(Bild: AFP/ROBYN BECK)

„Tom war nicht sehr happy mit mir!“ In der Late Show with Stephen Colbert enthüllte Colin Farrell jetzt eine besonders peinliche Episode aus seiner Hollywood-Karriere. Sie geschah 2001 beim Dreh von „Minority Report“ und brachte Superstar Tom Cruise beinahe zur Weißglut.

Farrells „wohl schlimmster Tage am Set überhaupt“ war ausgerechnet sein 25. Geburtstag. Der irische Schauspieler hatte feuchtfröhlich mit Freunden reingefeiert und die Zeit vergessen.

Völlig verkatert am Set
Dabei hatte Regisseur Steven Spielberg einen frühen Drehtag verordnet, und Farrell sollte um 6 Uhr aus dem Hotel abgeholt werden: „Ich hatte mich gerade ins Bett gelegt und machte das Licht aus – da klingelte das Telefon.“ Der Fahrer stand draußen und teilte ihm mit, dass es bereits zehn nach sechs war. Colins Reaktion? „Oh, Scheiße!“

Hier können Sie sich den Interview-Ausschnitt mit Colin Farrell anschauen:

Der Jungstar kam derart verkatert am Filmstudio an, dass selbst der Regieassistent meinte, er könne „so nicht ans Set“. Farrells Lösung: „Ich habe sechs Pacifico-Biere getrunken und eine Schachtel Marlboro Reds geraucht, um irgendwie weitermachen zu können.“

Auf das Lachen der Zuschauer im Saal konterte Farrell mit ernster Miene: „Hört zu, das war nicht cool – zwei Jahre später war ich ja im Entzug. Aber in dem Moment damals hat’s funktioniert!“

46 Versuche für einen Satz
Zumindest schaffte er es bis vor die Kamera. Die erste Szene hatte er gleich mit Cruise – und war völlig neben der Spur. Seine erste Zeile bekam er einfach nicht hin, trotz 46 Versuchen! Sie lautete (übersetzt): „Ich bin sicher, Sie alle haben das grundlegende Paradoxon der Präverbrechens-Methodik verstanden.“ Doch das war seiner Zunge und seinem benebelten Kopf einfach zu schwer.

Die Reaktion seines berühmten Co-Stars: Er war nicht „amused“. Im Gegenteil, gestand Farrell: „Tom – den ich echt liebe – war wirklich nicht sehr glücklich mit mir.“ Heute kann er über seinen schlimmsten Geburtstag lachen: „Immerhin hab ich’s überlebt – und Tom auch!“

Farrell seit dem Entzug clean
Farrell hatte 2008 öffentlich zugegeben, dass er „16 Jahre lang betrunken und high“ gewesen sei, bevor er 2005 in den Entzug ging. Seitdem ist er clean – und wurde 2023 für seine Rolle in „The Banshees of Inisherin“ für einen Oscar nominiert.

