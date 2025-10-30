Machtvakuum spielt Trainer Letsch in die Karten

Geringe Erfolgsquote

Wie im Vorjahr wurde der Meistertitel verpasst. Salzburg beendete die Bundesliga-Saison erneut auf dem zweiten Platz. Im Sommer ging der Umbruch weiter, zahlreiche Spieler wurden für mehr als 60 Millionen Euro abgegeben, hinzu kamen Einnahmen für die Weitverkaufsbeteiligung bei Benjamin Sesko, der von Leipzig zu Manchester United wechselte. Wer auf Millionen-Neuzugänge hoffte, wurde allerdings enttäuscht. Grund dafür soll ein Sparkurs sein. Das erklärt, warum nur gut ein Fünftel der Einnahmen in neue Spieler reinvestiert wurde. Schröders Erfolgsquote hielt sich indes in engen Grenzen. Sie ist nicht ansatzweise mit jener zu vergleichen, die Salzburg in seinen besten Jahren unter Freund verzeichnete.