Austrian Airlines erzielte mehr Umsatz

„In den für uns so wichtigen Sommermonaten konnten wir nicht an die Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen“, sagte Mann. Nach drei Quartalen konnte die AUA ein positives EBIT von 74 Millionen Euro erzielen, zum Ende des Halbjahres 2025 betrug das Minus noch 44 Millionen Euro. Die Zahl der Fluggäste stieg im dritten Quartal des Jahres um ein Prozent auf etwa 4,7 Millionen. Die Auslastung lag bei 88,2 Prozent.