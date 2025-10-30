Wochenlange Pause! PSG-Stürmer erneut verletzt

Das gibt‘s ja nicht! Zwei Wochen nachdem Desire Doue von seiner Wadenverletzung zurückgekehrt war, verletzte sich der PSG-Profi erneut. Der Franzose musste beim 1:1 gegen Lorient in der 62. Minute unter Schmerzen vom Platz getragen werden.
Nach der Partie marschierte Doue mit Krücken aus dem Stadion, der französischen „L‘Equipe“ zufolge erlitt der Flügelstürmer einen Riss im rechten Oberschenkel.
Wie lange Doue dem französischen Meister fehlen wird, ist unklar, in den nächsten Wochen werden wir ihn jedoch nicht spielen sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.