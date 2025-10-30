Vorteilswelt
Vom Platz getragen

Wochenlange Pause! PSG-Stürmer erneut verletzt

Fußball International
30.10.2025 08:13
Desire Doue (r.) hat sich erneut verletzt.
Desire Doue (r.) hat sich erneut verletzt.

Das gibt‘s ja nicht! Zwei Wochen nachdem Desire Doue von seiner Wadenverletzung zurückgekehrt war, verletzte sich der PSG-Profi erneut. Der Franzose musste beim 1:1 gegen Lorient in der 62. Minute unter Schmerzen vom Platz getragen werden.

Nach der Partie marschierte Doue mit Krücken aus dem Stadion, der französischen „L‘Equipe“ zufolge erlitt der Flügelstürmer einen Riss im rechten Oberschenkel.

Unter Schmerzen wurde Doue vom Platz getragen.
Unter Schmerzen wurde Doue vom Platz getragen.

Wie lange Doue dem französischen Meister fehlen wird, ist unklar, in den nächsten Wochen werden wir ihn jedoch nicht spielen sehen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
