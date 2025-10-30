Arbeitsscheuer Familienvater wollte Kindergeld

Nachdem insgesamt 21.000 Euro auf die Konten verteilt eingelangt waren und die Bank plötzlich das Konto seiner Frau geschlossen habe, sei er stutzig geworden. „Da rief mich der an und drohte, mich umzubringen, sollte ich ihm das Geld nicht bringen.“ So gesehen sei er selbst ein Opfer geworden. Weil der Mann am Ende dann doch Verantwortung übernimmt und seinen großen Fehler erkennt, endet diese Causa mit einer Diversion und einer Geldbuße an den Bund in Höhe von 480 Euro.