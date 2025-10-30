Trump: Zollstreit mit China wurde beigelegt

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben eine Einigung mit China über eine Senkung von Zöllen auf Waren aus der Volksrepublik erzielt. Im Gegenzug werde China wieder Sojabohnen aus den USA kaufen, die Ausfuhr Seltener Erden aufrechterhalten und schärfer gegen den illegalen Handel mit dem Schmerzmittel Fentanyl vorgehen.
An den Finanzmärkten sorgte die Nachricht zunächst für Erleichterung: Chinesische Aktien kletterten auf ein Zehn-Jahres-Hoch, die Landeswährung Yuan stieg zum Dollar auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr.
„Fantastisches Treffen“
„Ich glaube, das war ein fantastisches Treffen“, sagte Trump nach seiner Abreise aus Busan vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Die Zölle auf Waren aus China sollten von 57 auf 47 Prozent gesenkt werden, so Trump. Details wurden zunächst nicht bekannt.
Bereits zu Beginn des Treffens hatte Xi erklärt, die Unterhändler Chinas und der USA hätten einen „grundlegenden Konsens“ erzielt. Reibungen seien unvermeidlich. Die Entwicklung Chinas stehe nicht im Widerspruch zu Trumps Vision, „Amerika wieder groß zu machen“.
Offen bleibt jedoch, wie lange die Entspannung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt anhalten wird. Beide Länder zeigten sich zuletzt zunehmend bereit, in Bereichen des wirtschaftlichen und geopolitischen Wettbewerbs einen harten Kurs zu fahren.
Abschluss von Asien-Reise
Für Trump war es der Abschluss einer Asien-Reise, auf der er auch Fortschritte in den Handelsgesprächen mit Südkorea, Japan und südostasiatischen Staaten verkündet hatte. Aktienmärkte weltweit hatten in den vergangenen Tagen bereits Rekordstände erreicht.
