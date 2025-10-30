Trump: Zollstreit mit China wurde beigelegt

Xi erklärte, er sei bereit, weiterhin mit Trump zusammenzuarbeiten, um eine solide Grundlage für die bilateralen Beziehungen zu schaffen. Das Gespräch am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) dauerte fast zwei Stunden. (Bild: EPA/YONHAP)